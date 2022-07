Zelensky rimuove due ‘traditori’, i russi: “Ecco quando finirà la guerra”

Fonte: ANSA Zelensky

La guerra in Ucraina, come ogni conflitto, si nutre anche e soprattutto di operazioni di intelligence e ricerca di informazioni. Secondo i servizi ucraini, l’intelligence russa sarebbe particolarmente attiva nei paesi Ue per reperire informazioni riguardandi i carichi di armi inviate a Kiev, con l’obiettivo di intecettarne preventivamente i tragitti. Ma gli stessi servizi ucraini non sono impermeabili alle infiltrazioni.

Le rimozioni

Volodymyr Zelenskyy ha infatti licenziato nelle ultime ore due figure chiave nei suoi servizi di sicurezza. Con un decreto ha destituito il capo dei servizi segreti della Sbu, Ivan Bakanov. Secondo i decreti pubblicati dalla presidenza di Kiev, anche la procuratrice generale Iryna Venediktova è stata destituita. Oleksij Simonenko prenderà il suo posto. Le ragioni non sono state fornite nei documenti. Inizialmente non è stato nominato un successore per la carica di capo dei servizi segreti. Bakanov (47) è un caro compagno di Zelenskyj dai suoi giorni come comico televisivo, è a capo dei servizi segreti dal 2019.

“Ho deciso di rimuovere il procuratore generale dal suo incarico e il capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina dalle sue funzioni. Ad oggi, ci sono 651 procedimenti penali contro dipendenti dell’ufficio del pubblico ministero e di altre forze dell’ordine per alto tradimento e collaborazione con i servizi russi“, ha detto Zelensky. “In 198 procedimenti penali, le persone interessate sono state informate di essere accusate”.

“Questa serie di crimini contro le fondamenta della sicurezza nazionale del Paese e i collegamenti che sono stati scoperti tra i dipendenti delle agenzie di sicurezza dell’Ucraina e i servizi speciali della Russia sollevano questioni molto serie per i leader interessati”, ha sottolineato il presidente ucraino.

Mosca: “Guerra finirà a obiettivi raggiunti”

Non c’è una data precisa per la fine dell'”operazione militare speciale” della Russia in Ucraina. A ribadirlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando che l’operazione si concluderà quando “tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti”. “L’aspetto essenziale non è il tempo ma l’efficacia”, ha dichiarato Peskov in un’intervista rilasciata ai media iraniani.

La priorità è distruggere i missili a lungo raggio in dotazione dell’esercito ucraino e annullare la loro capacità di artiglieria, ha aggiunto dal canto suo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante un incontro con le truppe schierate in Ucraina e in particolare con il gruppo ‘Vostok’. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa Tass, sottolineando che la priorità segnalata da Shoigu riguarda l’eliminazione della minaccia ucraina al Donbass.