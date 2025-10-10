Elettra contro Lamborghini, la cantante non può usare il suo cognome

Tutto è iniziato quando Elettra Lamborghini ha chiesto all’Ufficio italiano Brevetti e Marchi di registrare il suo nome e cognome da utilizzare per moda e cosmetici.

Da qui la disputa con la casa automobilistica Lamborghini, un tempo di proprietà della famiglia della cantante e oggi parte del gruppo Volkswagen, che si è opposta formalmente alla registrazione. Secondo l’azienda, l’utilizzo del cognome su prodotti commerciali potrebbe generare confusione tra i consumatori, danneggiare l’identità del marchio e creare associazioni improprie tra due realtà molto diverse.

Elettra non può quindi registrare il proprio nome e cognome, almeno per ora.