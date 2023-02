Pallone spia cinese sui cieli Usa, Pentagono in allarme nucleare

Fonte: ANSA La Cina pronta a invadere Taiwan? Dove e come può attaccare

Mentre il New York Times stima in circa 200mila i soldati russi già morti sul fronte ucraino, restano piuttosto tesi i rapporti fra Usa e Cina. Alla vigilia della visita del segretario di Stato Anthony Blinken a Pechino, sui cieli americani è stato infatti intercettato un pallone spia cinese che ha creato allarme al pentagono e nelle strutture militari americane.

Il pallone spia

Il Pentagono sta seguendo un pallone spia cinese che sorvola gli Stati Uniti, ma ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Funzionari della difesa hanno riferito che il pallone è stato osservato per un paio di giorni da quando è entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti, volando ad alta quota. È stato monitorato con diversi metodi, inclusi aerei con equipaggio, e recentemente è stato seguito mentre attraversava il Montana, dove gli Stati Uniti hanno basi con missili nucleari.

Rischio nucleare

Nel suo ‘viaggio’ nei cieli americani, il pallone-spia cinese ha sorvolato lo stato del Montana, attraversando uno spazio aereo ‘critico’ al di sopra di basi con missili nucleari, dove è stato seguito con diversi metodi, inclusi aerei con equipaggio, scrivono i media americani, secondo cui ieri, per precauzione, i voli in partenza dall’aeroporto di Billings Logan sono stati sospesi. L’incidente segna una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte di Pechino.

Il Pentagono

Un alto funzionario della Difesa ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “molto sicuri” che si tratti di un pallone aerostatico cinese ad alta quota che sta sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni.

“È chiaro che l’intento di questo pallone è la sorveglianza”, ha detto il funzionario. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha convocato una riunione di alti dirigenti militari e della Difesa per esaminare il profilo di minaccia del pallone e le possibili risposte, che sono state presentate mercoledì al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Gli Usa hanno contattato i funzionari cinesi “con urgenza” e hanno comunicato la gravità della situazione. Il segretario stampa del Pentagono, il generale di brigata Patrick Ryder, ha dichiarato che “questo tipo di attività è stata osservata in precedenza negli ultimi anni. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili”.