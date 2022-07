Chi è Massimo Riella, il detenuto evaso 4 mesi fa e catturato in Montenegro

Fonte: ANSA

Era evaso dal carcere 4 mesi fa, fuggendo e nascondendosi inizialmente nei boschi sui monti di Como e poi fino a i Balcani. Ma alla fine, dopo 125 giorni di spietata caccia all’uomo, Massimo Riella è stato individuato e arrestato in Montenegro, a 1.300 chilometri da casa.

Una vicenda che sembra nata direttamente dalla penna di uno sceneggiatore di Hollywood. Ma quella del 48enne originario di Brenzio (frazione di Dongo, nel Comasco) è una storia assolutamente reale. Una storia fatta di sopravvivenza estrema, di identità false e di rapine.

Dal carcere ai Balcani, passando per i monti: la fuga da film di Riella

Tutto comincia il 12 marzo quando Riella, detenuto da dicembre 2021 nel carcere Bassone di Como con l’accusa di aver rapinato due anziani, ottiene un permesso premio. Scortato dagli agenti, si reca al cimitero di Brenzio per visitare la tomba della madre. Pochi attimi dopo l’apertura delle manette, il 48enne si dà alla fuga e fa perdere le sue tracce (qui invece abbiamo parlato della cattura e del patrimonio del signore della droga Caro Quintero).

La prima tappa della latitanza sono i boschi sui monti comaschi, luoghi che conosce bene per il suo passato da bracconiere. Per sopravvivere caccia animali nella foresta e viene forse aiutato da conoscenti e gente del posto per scaldarsi e rifugiarsi. Di certo lo hanno aiutato i consigli del padre, un altro personaggio da film: ex emigrante gruista in Svizzera poi convertitosi al mestiere di naturista, grande esperto del viver sano e di strategie improvvisate per cavarsela in ogni situazione. Con gli abitanti della valle e coi familiari comunicava attraverso “pizzini”.

Le forze dell’ordine si mobilitano in maniera massiccia, ma neanche con l’aiuto delle unità cinofile e degli elicotteri riescono a individuare Riella. Ben presto si rende necessario un ordine di cattura internazionale, perché si viene a scoprire che il fuggitivo si è recato all’estero. L’Interpol e le autorità montenegrine segnalano la sua presenza nei Balcani, tra Serbia e appunto Montenegro. Per spostarsi lungo il tragitto si è con ogni probabilità servito di documenti falsi, assumendo diverse identità. Fino all’epilogo, con l’arresto effettuato il 16 luglio a Podgorica.

La passione per moto e montagna e i guai con la legge: chi è Massimo Riella

Grande appassionato di moto e montagna, Massimo Riella ha alle spalle una vita di certo complicata. Dai problemi con la droga alle resistenze a pubblico ufficiale, passando per la detenzione illegale di armi destinate al bracconaggio e per piccole rapine e furti di materiale edile. Anche la vita familiare non gli risulta facile: padre di una figlia avuta con l’ex moglie, dalla quale si è separato, e di altri due ragazzi concepiti con la compagna dalla quale si è diviso.

Definito “mezzo matto” dai parenti, a dicembre 2021 il 48enne era stato arrestato e perché sorpreso dalla Guardia di Finanza in auto con un amico mentre si trovava agli arresti domiciliari. Dopo aver forzato un posto di blocco, Riella era poi stato raggiunto e fermato in un campeggio poco distante.

Due mesi prima si era reso protagonista anche di una rapina ai danni di una coppia di novantenni sempre nel Comasco, a Consiglio di Rumo, per ricavare 700 euro. Nonostante si proclamasse innocente, gli inquirenti hanno incastrato Riella con la prova del Dna, appurando che aveva minacciato e scaraventato gli anziani a terra, provocando ferite alla testa a lui e premendo uno strofinaccio sulla bocca di lei.