Lynch, causa da 250 milioni per il Bayesian, Tisg si dissocia dall’azione legale e licenzia l’avvocato Bertuccelli per l'iniziativa non autorizzata

Una controversa azione legale da 250 milioni di dollari ha generato nuove tensioni attorno al tragico affondamento del superyacht Bayesian, un evento che ha già provocato gravi conseguenze umane e commerciali. Il naufragio, avvenuto il 19 agosto al largo di Porticello, ha visto la morte di sette persone, tra cui il magnate tecnologico britannico Mike Lynch e sua figlia diciottenne Hannah.

Secondo quanto riportato dal New York Post, l’avvocato Tommaso Bertuccelli, in rappresentanza di Tisg (The Italian Sea Group), avrebbe presentato una denuncia contro la vedova di Lynch, Angela Bacares, sostenendo che l’incidente abbia causato enormi danni economici e d’immagine alla società.

Una denuncia non autorizzata da Tisg

La denuncia, depositata presso il tribunale di Palermo, attribuirebbe la responsabilità dell’affondamento del Bayesian alla vedova Bacares e all’equipaggio, con la richiesta di un risarcimento di 250 milioni di dollari. Questo importo, stando agli atti, rifletterebbe le perdite subite da Tisg, inclusa la cancellazione di un prestigioso evento di lancio di un brand della moda che si sarebbe dovuto tenere su uno dei loro yacht. Tuttavia, Tisg si è prontamente dissociata dalla causa, dichiarando di non aver mai autorizzato l’azione legale.

In un comunicato ufficiale, un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Nessun rappresentante legale dell’azienda ha esaminato, né firmato, né autorizzato alcun atto di citazione.” La società ha inoltre chiarito che, sebbene fosse stato conferito un mandato generico ai legali per valutare le implicazioni giuridiche dell’incidente, non vi era alcun consenso formale per avanzare una richiesta legale di tale portata. Di conseguenza, Bertuccelli è stato immediatamente licenziato per aver agito senza l’approvazione della dirigenza.

Le ripercussioni economiche e il danno d’immagine

L’affondamento del Bayesian, un’imbarcazione da 40 milioni di dollari costruita da Tisg e considerata inaffondabile, ha creato un’ondata di sconvolgimento non solo per l’industria nautica di lusso, ma anche per la stessa Tisg, quotata in borsa e leader nel settore. L’accaduto ha sollevato preoccupazioni tra i clienti e gli investitori, poiché una causa di questa portata avrebbe potuto ulteriormente compromettere la fiducia verso il gruppo e danneggiare futuri rapporti commerciali.

Tisg ha cercato di arginare le conseguenze economiche e reputazionali dissociandosi dall’iniziativa legale, mentre le indagini continuano a esaminare le circostanze dell’incidente. Il superyacht, premiato per il suo design e la qualità costruttiva, avrebbe dovuto resistere meglio alla tempesta, sollevando domande sulla gestione della sicurezza a bordo.

Le indagini sull’equipaggio e le responsabilità

Le autorità italiane hanno aperto un’indagine per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, indagando su tre membri dell’equipaggio del Bayesian. Il capitano neozelandese, James Cutfield, l’ingegnere di bordo Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith sono ora sotto esame per determinare se eventuali negligenze da parte loro abbiano contribuito al disastro. Secondo la legge marittima, la responsabilità della sicurezza del personale e dei passeggeri è interamente nelle mani del capitano, e la gestione della situazione durante la tempesta rimane al centro delle indagini.

Le dichiarazioni di Giovanni Costantino

Nel frattempo, Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di Tisg, ha rilasciato diverse interviste in cui attribuisce l’affondamento del Bayesian a un probabile errore umano. Parlando al Guardian, Costantino ha affermato: “Quando ho saputo dell’affondamento, ho pensato che la barca avesse colpito uno scoglio, ma i passeggeri hanno detto di non aver sentito alcun rumore forte. Mi sono reso conto che probabilmente una botola era stata lasciata aperta, altrimenti il Bayesian non avrebbe potuto affondare.”