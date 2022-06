Inflazione, Snoop Dog aumenta lo stipendio al suo rollatore di spinelli

L’inflazione erode sempre di più la paga dei lavoratori, alcuni imprenditori e aziende si muovono di conseguenza. C’è chi ha elargito bonus e/o premi, e chi ha direttamente alzato la paga dei propri dipendenti. Come il musicista americano Snoop Dog, anche se l’attività in questione è quantomeno particolare.

Il ‘blunt roller’ personale

Si tratta infatti della figura del suo “blunt roller”, il rollatore personale di sigarette di marijuana. Per far fronte all’inflazione. In precedenza aveva pagato l’uomo da $ 40.000 a $ 50.000 all’anno, ma ha twittato di aver aumentato lo stipendio a un importo non specificato. Lo scrive il Los Angeles Times.

Snoop dog ha rivelato per la prima volta di aver assunto un “rollatore” a tempo pieno nel 2019 durante lo show SiriusXM di Howard Stern con il collega “appassionato di erba” Seth Rogen.

Professionismo

Il cantante aveva deciso di assumere qualcuno per assicurarsi di avere a portata di mano blunts perfettamente arrotolati e pronti per l’uso quando necessario. Snoop Dog ha spiegato che il lavoro di questa persona è legale e che il candidato ha presentato il curriculum nel quale indicava di saper arrotolare marijuana e che questo fa di lui un professionista.

Il”mestiere” di rollatore secondo Snoop Dogg è un lavoro importante, e il cantante aveva lanciato un bando di selezione specificando le caratteristiche del suo futuro “dipendente”. Non basta, infatti, saper rollare ma anche saper suggerire il momento migliore in cui Snoop possa fumare.