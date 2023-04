I sosia, internet e il terrore del Covid: “Putin è paranoico”. L’ex guardia del corpo

Mentre in Ucraina il conflitto prosegue senza scossoni ma con un numero di morti che continua drammaticamente a salire in quella che al momento è una guerra di posizione , proseguono le indiscrezioni sul presidente russo Vladimir Putin . Mentre James Olson, ex capo del controspionaggio della Cia, prefigura un prossimo attentato volto ad eliminare Putin da dentro il sistema russo, un ex agente del Servizio di protezione del presidente russo racconta come vive lo Zar, smentendo qualunque tipo di problema di salute ma evidenziando tutte le paranoie che ne scandiscono la vita al Cremlino. Dall’utilizzo dei sosia al terrore per il Covid, passando per un terrore patologico nei riguardi della propria salute e la bolla informativa in cui si è chiuso, che esclude categoricamente internet e l’utilizzo di smartphone.

L'ex agente

A descrivere le abitudini del presidente russo è un ingegnere del Servizio di protezione del Presidente che ha defezionato lo scorso ottobre, durante il viaggio di Putin in Kazakhstan. Gleb Karakulov è riuscito a lasciare la Russia, per recarsi in Turchia, insieme alla famiglia a causa dell'invasione dell'Ucraina.

Lavorava per l'unità dell'Fso che fornisce a Vladimir Putin, e al Premier, comunicazioni cifrate 24 ore al giorno sette giorni su sette. Ha viaggiato accanto a Putin in 180 missioni in 13 anni di servizio. In una intervista con il sito Dossier Center finanziato da Mikhail Khodorkovsky, rilanciata da Moscow Times, Karakulov spiega che "sarebbe stato un reato ancora più grande della defezione rimanere al lavoro come se nulla fosse". "Considero Putin un criminale", precisa nell'intervista pubblicata solo ora, dopo che ha lasciato con la famiglia la Turchia e si trova in un luogo sicuro.

La distorsione della realtà

Putin, racconta, continua a non usare uno smartphone o il web e chiede di poter vedere i canali della televisione di stato ovunque, anche durante le sue missioni all'estero. "Da un paio di anni vive in una bolla informativa". Putin continua ad aver paura del covid e costringe chiunque passi del tempo con lui in una stanza a sottoporsi a quarantena di quattordici giorni. "Teme per la sua vita in modo patologico. Si è isolato dal mondo con barriere di ogni tipo: la quarantena, il vuoto informativo. Il suo rapporto con la realtà è distorto". Ma Putin non è malato: "Sta meglio di molta gente della sua età".

La famiglia

La famiglia di Putin è "un segreto di Pulcinella" di cui gli agenti in servizio dell'Fso parlano liberamente. Colleghi parlavano del Presidente in una delle sue residenze con le figlie o compagne. Un altro collega gli ha confermato l'esistenza del Palazzo sul Mar Nero denunciato da Aleksei Navalny. Personalmente ha visto Putin nel suo ufficio a Sochi mentre la televisione rendeva noto che stava ricevendo qualcuno nella sua residenza di Novo Ogarevo, alle porte di Mosca. Karakulov ha iniziato ad avere riserve su Putin, contrariamente alla maggior parte dei suoi connazionali, dopo l'annessione della Crimea.

Sosia e uffici

Putin si sposta continuamente in numerose residenze: in ognuna di esse Putin avrebbe fatto costruire repliche dell’ufficio di Mosca, così da poter fingere di essere sempre collegato dalla capitale. Non è quindi esclusa la presenza di diversi sosia per presenziare a cerimonie, inaugurazioni e quant'altro. A fargli compagnia in ogni buen retiro sono i familiari, altro segretodello Zar che avrebbe figli e amanti più o meno noti nelle ristrette cerchie del Cremlino.

Russia chiude Wikipedia

A proposito di internet e informazione, il Consiglio presidenziale russo per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani intende chiudere Wikipedia, ma non prima di aver sviluppato un'alternativa nazionale. "Dobbiamo creare un'alternativa il prima possibile e chiudere Wikipedia - ha affermato il presidente Valery Fadeev -. Non chiedo di chiuderla domani, ma ovviamente dobbiamo procedere verso la chiusura di Wikipedia, perché è un prodotto ideologico e politicizzato".

Fadeev ha denunciato che il portale è pieno di "distorsioni" negli articoli legati a vicende politiche o storiche, alludendo anche alla sezione sulla guerra in Ucraina, testo per il quale la Russia ha addirittura denunciato Wikipedia. Da parte sua, Igor Ashmanov, membro del Consiglio presidenziale per lo sviluppo civile e i diritti umani, ha definito Wikipedia addirittura come "un'arma strategica del nemico" e ha riferito che la Russia sta lavorando al portale della Conoscenza, basato sulla Grande Enciclopedia Russa.