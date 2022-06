Guerra Russia-Ucraina, missile sfiora centrale nucleare. Cosa è successo

La ripresa dell’attacco russo sulla capitale Kiev ha fatto registrare una situazione critica che avrebbe potuto tramutarsi in un incidente irreparabile: uno dei missili diretti sulla città, infatti, è passato pericolosamente vicino ad una centrale nucleare. Facile immaginare le conseguenze di un impatto.

Nuovo attacco su Kiev

Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale dell’Ucraina Kiev. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel 102esimo giorno di guerra. “Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo”, ha detto il sindaco.

La Russia “ha lanciato 5 missili da crociera X-22 dal Mar Caspio in direzione di Kiev” alle 6 del mattino (ora locale) di domenica, ha comunicato lo stato maggiore delle forze armate ucraine, precisando che “un missile è stato distrutto dall’unità di difesa aerea ucraina, mentre gli altri hanno colpito infrastrutture nel nord della capitale”.

Secondo Oleksandr Kamyshin, amministratore delegato dell’impresa ferroviaria statale ucraina Ukrzaliznytsia, i missili hanno colpito un impianto di riparazione a Darnytsia, ferendo un lavoratore ferroviario.

Kamyshin ha negato le notizie russe secondo cui l’impianto colpito ospitava attrezzature militari e ha invitato i giornalisti a visitare lo stabilimento e verificarlo. “Dichiaro ufficialmente che non ci sono equipaggiamenti militari nello stabilimento. Questo stabilimento ripara i vagoni merci, compresi quelli che utilizziamo per l’esportazione di grano”, ha detto Kamyshin, aggiungendo che “il loro vero obiettivo è l’economia dell’Ucraina e la popolazione civile. Vogliono anche bloccare l’esportazione dei nostri prodotti in Occidente”.

Rischio nucleare

Un missile da crociera russo questa mattina è passato “a una altitudine criticamente bassa” su una centrale nucleare in Ucraina, denuncia l’agenzia a cui fanno capo gli impianti nucleari Energoatom. Si trattava probabilmente di un missile diretto a Kiev. La centrale interessata è quella di Pivdennoukrainska, nota anche come Impianto nucleare dell’Ucraina meridionale. Si trova nella regione di Mykolaev, a 350 chilometri a sud di Kiev.

I difensori ucraini intanto continuano a cacciare i russi da Severodonetsk e a distruggere il loro equipaggiamento. Lo ha riferito l’amministrazione regionale militare di Luhansk, precisando che, “come risultato di un accurato lavoro, le fortificazioni, due BMP-1 e le auto nemiche sono state distrutte”. L’amministrazione regionale ha rilasciato un video della distruzione dell’equipaggiamento militare russo nella parte orientale di Severodonetsk.

