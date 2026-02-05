Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Decreto Sicurezza su fermo preventivo e scudo penale.

Cosa può nascere da un pacchetto di norme, scritto in fretta e furia con la necessità di capitalizzare il consenso, sul tema della sicurezza? Un decreto incostituzionale, definito dai giuristi “con tanti aspetti difficili da migliorare” su temi quali le libertà fondamentali. Il decreto Sicurezza, quindi, che il Quirinale ha pesantemente emendato sui punti del fermo preventivo e dello scudo penale per gli agenti.

Ci saranno, ma in modalità diversa rispetto a quello che aveva pensato il Governo. Il ministro dell’Interno parla del lavoro svolto come “molto ragionevole e molto equilibrato”, ma dal Colle la risposta è più forte del solito. Il presidente della Repubblica non si mostra mai apertamente come agente di contrasto al Governo, ma in questa occasione ha richiamato al rispetto della Costituzione. Fermo preventivo? No, meglio “accertamento” per un massimo di 12 ore. Scudo penale? No, ma ampliamento della legittima difesa per tutti i cittadini che sono “uguali di fronte alla legge”.

Fermo di prevenzione e scudo penale allargato

L’idea iniziale per “arginare i violenti” era il fermo di prevenzione. Il ministro dell’Interno Piantedosi lo aveva descritto come necessario per “impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire”. Il tono era “se dici no è perché stai dalla parte dei violenti”. Le parole precise:

È arrivato il momento per tirare una netta linea di demarcazione: da una parte chi vuole isolare i violenti, dall’altra chi vuole lasciarli liberi di infiltrarsi e inquinare manifestazioni che potrebbero e dovrebbero essere invece del tutto pacifiche e legittime, nell’interesse di chi le organizza e le partecipa.

Ma il Quirinale ricorda l’articolo 13 della Costituzione: per privare una persona della propria libertà c’è bisogno dell’autorizzazione di un giudice. Un fermo ci sarà, ma prenderà il nome di “accertamento” e dovrà essere comunicato al magistrato. In caso di soggetti trovati in possesso di oggetti capaci di ledere o che hanno precedenti che potrebbero rappresentare un pericolo, saranno trattenuti, avvisato il pm, per un massimo di 12 ore.

Mentre lo scudo penale per gli agenti, fortemente voluto, ci sarà ma allargato. Dopo la visita al Quirinale del testo, infatti, le garanzie legali per gli operatori delle forze dell’ordine, come la non automatica iscrizione nel registro degli indagati nel caso di reati commessi con evidenti cause di giustificabilità, varrà anche per i cittadini comuni.

Sanzioni per le armi bianche

Ok invece al divieto di vendita di coltelli e armi atte a offendere ai minori di 18 anni. Sono previste sanzioni amministrative fino a 12mila euro e la revoca della licenza per i venditori. La norma vale anche per gli acquisti online.

Decreto Sicurezza limato dal Quirinale

Piccolo passo indietro per spiegare le norme del decreto Sicurezza. Ricordiamo che un “decreto” ha come condizione necessaria l’urgenza. Lo abbiamo visto bene durante la pandemia, quando l’opposizione (attuale forza di maggioranza) criticava lo strumento del decreto per risolvere tutto in fretta. Ora, sulla spinta emotiva dei fatti di Torino, confluiscono nel decreto Sicurezza le proposte del disegno di legge Sicurezza. Ma c’è un’emergenza manifestazioni? Una crisi delle vetrine spaccate? Gli agenti di polizia sono inseguiti per le strade a ogni ora del giorno e della notte?

La risposta è no, anche se si vorrebbe raccontarlo in altri modi per alimentare le scintille e accendere il fuoco. Meno poetico, si potrebbe banalmente dire che il Governo continua a cercare consenso e sfrutta immagini forti, come quelle del poliziotto ferito. Potrebbe farsi vedere in altri modi: risoluto sulla crisi climatica, per esempio o presente (davvero) nei luoghi colpiti dal ciclone Harry, oppure battere i pugni sul tavolo dei diritti.

Invece no. L’onda emotiva di chi si indigna per il pestaggio del poliziotto (e non del manifestante, ma questa narrazione assente è parte della critica del Quirinale alle proposte) va capitalizzata. Si mostrano i muscoli, o meglio i decreti, anche se in parte incostituzionali.