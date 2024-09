Fonte: ANSA Il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina

Carlo Messina miglior Chief executive officer delle banche d’Europa per il settimo anno consecutivo. Il Ceo e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo si è aggiudicato il riconoscimento per la settima volta di fila su nove edizioni dalla creazione della classifica Extel, già Institutional Investor Research, che premia i vertici degli istituti di credito in tutto il continente. Negli altri due anni il manager italiano si è piazzato al secondo posto della graduatoria.

Il primato di Carlo Messina

La classifica Extel, istituto di ricerca indipendente, punto di riferimento da oltre 50 anni nel settore degli investimenti, si basa sugli esiti di un sondaggio tra circa 1.800 professionisti e analisti finanziari. Che anche quest’anno si sono espressi per nominare, tra gli altri premi, il miglior Chief executive officer nel settore bancario europeo.

“È motivo di grande soddisfazione e orgoglio ricevere, ancora una volta, riconoscimenti tanto importanti, che testimoniano la leadership di Intesa Sanpaolo in Europa” ha commentato il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina.

“Questo è stato possibile soprattutto grazie all’impegno di tutte le nostre persone, cui va il mio sentito ringraziamento – ha aggiunto – a un management team preparato e coeso, a un modello di business unico, ben diversificato e resiliente e a elevati investimenti in tecnologia. La trasparenza e la comunicazione responsabile, ne siamo convinti, rappresentano parte essenziale nel confronto con tutti i nostri stakeholders”.

“Ciò è stato e continua a essere motivo di forte apprezzamento da parte di investitori e analisti finanziari che da diversi anni ci riconoscono la capacità di raggiungere e superare gli impegni presi e la marcata sensibilità verso le tematiche ESG, con una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale” ha concluso Messina.

Le classifiche Extel

Quello di miglior Ceo tra le banche europee non è stato l’unico tra i premi Extel aggiudicato ancora una volta da Intesa Sanpaolo. Il gruppo torinese si è affermato per il quinto anno di fila come prima banca nel continente per relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti Esg (strategia, engagement e disclosure).

Premiato anche Stefano Del Punta, da aprile Senior Advisor del Ceo, per l’ottava volta negli ultimi otto anni con il primo posto nella graduatoria degli Chief Financial Officer. Così come per sette volte di fila Marco Delfrate è stato nominato miglior Investor Relations Professionals.

Inoltre, anche l’intero Consiglio di amministrazione di Intesa si è piazzato per il terzo anno consecutivo in testa alla classifica dedicata, introdotta tre anni fa.

“I riconoscimenti assegnati da Extel – si legge nel comunicato pubblicato dal Gruppo – testimoniano il forte apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per una eccellenza italiana con forte capacità di innovazione e una grande attenzione alla sostenibilità e all’impegno sociale, riconoscendo nel contempo la qualità del CEO e del management team, da tempo al vertice europeo nelle preferenze degli investitori e degli analisti finanziari”.

Ad essere premiati con i riconoscimenti Extel 2024 non solo solo i vertici di Intesa Sanpaolo, ma anche tanti manager di successo di altre realtà italiane leader nei rispettivi settori.

Nelle assicurazioni, il Group Ceo di Generali, Philippe Donnet, si è confermato primo nella classifica di categoria, così come il Cfo del Gruppo, Cristiano Borean, ha consolidato la vetta nella graduatoria come miglior Chief Financial Officer in Europa.

Il team Investor & Rating Agency Relations di Generali si è poi classificato al primo posto nelle categorie, “Best IR Team”, “Best IR Professional”, con Fabio Cleva, Group Head of Investor & Rating Agency Relations, “Best IR Program” e “Best Investor / Analyst Day”. La compagnia ha inoltre ottenuto il premio nella categoria “Best ESG Program”.

Premiati anche Equita, la principale Investment Bank indipendente italiana, in testa alle classifiche Extel per la ricerca sulle small e mid caps, e Mediobanca con Alessandro Tortora al primo posto nella categoria “Italy -Small & Mid Cap Research” e Bertrand Tissier, primo nella categoria “Italy Sales”.