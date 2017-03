Morto Giacomo Vaciago, economista vicino a Prodi ed ex sindaco di Piacenza

Il mondo dell’economia piange la morte di Giacomo Vaciago, brillante economista molto vicino a Romano Prodi ed ex sindaco di Piacenza. Lo studioso aveva 74 anni e si è spento nella notte dopo essere stato ricoverato due settimane fa all’ospedale di Piacenza. Dal 1987 al 1989 era stato consigliere economico del ministro del Tesoro, mentre dal 1992 al 1993 aveva ricoperto la carica di consigliere del Presidente del Consiglio, infine fra il gennaio 2003 e il marzo 2005 era stato consigliere scientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Infine nel 2014 Giuliano Poletti, allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli aveva dato l’incarico di esperto per gli “uffici di diretta collaborazione”.

In molti ricordano Giacomo Vaciago per essere stato, fra il 1994 e il 1998, sindaco di Piacenza. Proprio in questa città si terranno i funerali dell’economista lunedì 27 marzo alle 9,30 nel Duomo. Non solo politica: Vaciago è stato anche un accademico di alto profilo. Per anni è stato professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Ancona e ha diretto l’istituto di Economia e Finanza all’Università Cattolica di Milano, dove si laureò nel 1964.