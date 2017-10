Polizia Penitenziaria: concorso pubblico per 197 agenti

A cura di

Il ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi 197 posti (147 uomini; 50 donne) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria.I candidati, alla data di partecipazione al presente concorso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) avere superato gli anni diciotto;

d) diploma d’istruzione secondaria superiore;

e) idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

I candidati nello specifico dovranno avere una sana e robusta costituzione fisica e un livello evoluto per quanto riguarda i requisiti attitudinali. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta (SCADENZA 13 novembre) ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando un apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» cioè entro il 13 novembre.

L’esame consisterà in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. I candidati che supereranno la prova scritta passeranno alle prove fisiche e a quelle attitudinali.

Potete approfondire il bando e inviare la domanda cliccando qui

