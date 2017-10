Pirelli cerca oltre 50 figure professionali

A cura di

Pirelli nasce nel 1872 quando l’imprenditore Giovanni Battista Pirelli apre una fabbrica per la produzione di articoli in gomma elastica. Nel tempo e con l’avvento del mondo industriale l’azienda inizia la produzione di pneumatici che resteranno il core business della società.

In questi giorni si parla molto di Pirelli per il suo ritorno in borsa ma l’azienda, che ha stabilimenti in tutto il mondo e una storia ultra-centenaria, è anche un big economico in cui lavorano migliaia di persone e che ha sempre rappresentato un obiettivo per tanti giovani in cerca di una occupazione.

Negli ultimi anni la proprietà cede la maggioranza a grandi gruppi stranieri, ma il cervello che studia i nuovi prodotti e parte della produzione sono restati in Italia. Difatti al momento le figure ricercate in tutto il mondo sono circa 180, ma di esse un terzo è da assegnare alle strutture italiane. Pirelli cerca in Italia oltre 50 persone con vari titoli di studio e diverse competenze.

I settori aziendali interessati dalle nuove assunzioni sono diversi: ricerca, marketing, qualità, media… E’ possibile verificare tutte le posizioni aperte per le varie opportunità professionali e candidarvi alle stesse cliccando qui

Leggi anche:

Personale ATA: modelli + bando + chiarimenti

Banca Credem: 150 posti per diplomati e laureati