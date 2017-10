Negozi Pittarosso: tutte le posizioni aperte

A cura di

I negozi PittaRosso hanno un vastissimo assortimento di calzature per la donna, l’uomo e il bambino, senza dimenticare i più famosi marchi di calzature per lo sport. Con metrature medie di circa 1500 mq, i negozi PittaRosso offrono anche una serie di categorie merceologiche affini e complementari alle calzature, come borse, valigeria e articoli di piccola pelletteria.

Pittarosso, sull’onda del successo ottenuto negli anni, comunica che: “L’espansione di PittaRosso non si ferma! Per questo siamo alla ricerca di profili interessati ad entrare a far parte di una realtà coinvolgente e stimolante, in grado di condividere con noi un forte progetto di sviluppo.”

PittaRosso è uno dei maggiori protagonisti nella vendita al dettaglio di calzature e pelletteria. L’azienda italiana ha dimensioni nazionali. Con oltre 200 punti vendita in Italia e all’estero è una realtà distributiva da sempre attenta alla qualità, alle tendenze moda e soprattutto ai prezzi.

Le figure maggiormente ricercate al momento sono quelle di “Responsabili di Punto Vendita” con ottime doti relazionali e organizzative, su tutto il territorio nazionale.

Potete candidarvi per queste figure cliccando qui

