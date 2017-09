Banca Ifis: 100 assunzioni in Italia

A cura di

“Per sostenere adeguatamente il suo ritmo di crescita e raggiungere gli obiettivi prefissati, Banca IFIS è alla continua ricerca di talenti da inserire nel proprio organico, che ad oggi conta più di 1.300 persone in tutta Italia e nelle sedi internazionali” questo è quanto si può leggere sul sito di Banca Ifis.

Banca IFIS è, in Italia, l’unico operatore indipendente specializzato nel credito commerciale, credito finanziario di difficile esigibilità e credito fiscale. Quotato in Borsa, Banca IFIS è una realtà innovativa e in crescita costante. La dinamicità del Gruppo è testimoniata anche dalla sempre crescente presenza in Italia, con 28 filiali, e all’estero.

Proprio per questo motivo l’azienda ha deciso, entro il prossimo biennio, di aumentare di 100 unità il proprio personale con diverse forme contrattuali: apprendistato e tempo indeterminato. Banca Ifis lavora molto sulla formazione professionale interna al di là dei titoli di studio dei candidati, che ovviamente sono importanti.

Già al momento si contano varie posizioni aperte anche se ricordiamo che il piano di recruitment si concluderà entro il 2018. Vedi le posizioni aperte in Banca Ifis