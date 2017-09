USA, riforma fiscale in dirittura d’arrivo. Forse sarà svelata mercoledì

(Teleborsa) – Fiato sospeso per la riforma fiscale che Donald Trump e i leader repubblicani dovrebbero annunciare questa settimana, forse mercoledì.

Secondo rumors di stampa il Presidente USA avrebbe intenzione di tagliare drasticamente le tasse alle società e alle classi agiate, concedendo qualche riduzione alle classi medie.

In particolare, il prelievo a carico delle aziende dovrebbe scendere al 20% – Trump lo vorrebbe al 15% – dall’attuale 35%, una mossa necessaria per creare lavoro e accelerare la crescita, come ha più volte sottolineato l’inquilino della Casa Bianca, ma piuttosto costosa per le casse statali.