Terremoto, MISE chiarisce: agevolazioni fruibili fino al 100%

(Teleborsa) – “Facendo seguito ai numerosi interventi che negli ultimi giorni hanno posto dubbi sulla struttura delle misure dirette a garantire, nelle zone del sisma del centro Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico conferma che “per quanto riguarda l’esenzione da tasse e contributi, la fruizione dei benefici previsti dalla normativa potrà avvenire, per ciascun destinatario, nella misura del 100% per ogni singola annualità. Le percentuali indicate nell’articolo 10 della circolare MISE 4 agosto 2017 costituiscono limiti complessivi di copertura come previsti dalla norma e non già limiti di fruizione individuale”, conclude la nota del MISE

