Tasse: è possibile pagare fino al 90% in meno. Ecco come

Esiste un metodo (legale) per pagare meno tasse. Grazie alla procedura da sovraindebitamento prevista dalla legge del 2012 è infatti possibile pagare il 90% in meno di tasse. A confermarlo è una recente sentenza del Tribunale di Como.

LA PROCEDURA SALDO E STRALCIO – Nella sentenza del Tribunale di Como, il giudice ricorda che in caso di forte indebitamento è possibile usufruire del piano del consumatore detto anche “saldo e stralcio” del debito fiscale. Questa particolare procedura è applicabile anche in presenza di un solo grande creditore come l’erario.

La procedura tutela il debitore “incolpevole”, cioè colui che si è trovato suo malgrado e senza responsabilità nell’impossibilità di pagare. Il debitore che si trova in questa circostanza può chiedere al giudice di ridurre il debito complessivo o una parte considerevole di esso. Il giudice valuta la situazione personale e le reali difficoltà del debitore ad assolvere al debito complessivo, e sceglie se accogliere o meno l’istanza. Il fisco a quel punto “subisce” la decisione del giudice ed è tenuto ad accettare il minor pagamento di tasse col saldo e stralcio.

IL CASO DEL TRIBUNALE DI COMO – Il Tribunale di Como ha affrontato una caso di un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, la morosità era per debiti fiscali. I debiti riguardavano una partecipazione in società di circa 166 mila euro, per poi rilevare un debito divenuto di 509mila euro comprensivo di sanzioni e interessi. Il giudice, grazie alla procedura del piano del consumatore, ha accolto l’istanza del debitore, il quale ha pagato circa il 10% del suo debito. Il debitore che presenta istanza al Tribunale deve trovarsi nella effettiva impossibilità a pagare l’intero debito.

