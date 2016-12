Successioni e volture? Dal 23 gennaio si fanno on-line

(Teleborsa) Successioni con un click? Dal 23 gennaio 2017 si può. A partire da quella data, infatti, i contribuenti potranno presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie al nuovo modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto stabilito dal provvedimento del 27 dicembre 2016.

DOPPIO BINARIO FINO A DICEMBRE 2017 – Formato elettronico e cartaceo coesisteranno, però, fino al 31 dicembre 2017, poi addio carta, o quasi. Il formato cartaceo resterà infatti valido per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni che integrano, sostituiscono o modificano una dichiarazione presentata in modalità cartacea.

UN IMPORTANTE PASSO VERSO LA SEMPLIFICAZIONE. Come sottolinea la stessa Agenzia in una nota, il provvedimento segna un importante passo verso la semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di aiutare il contribuente a snellire i tempi per effettuare le procedure.

Pochi passaggi, poi il click. Basterà infatti un pc, quindi, sarà sufficiente utilizzare l’applicativo disponibile sul sito dell’agenzia, installare il software gratuito di compilazione “successionionline“, compilare il file, allegare i documenti, necessariamente in formato conforme e, infine, inviarli tramite i servizi telematici. Grazie a questa novità, la dichiarazione presentata non solo sarà visibile sul cassetto fiscale del dichiarante ma anche in quello dei coeredi e dei chiamati.

Non solo successioni, ma anche volture. La novità, infatti, riguarderà anche le volture catastali, che, grazie al nuovo modello, potranno essere effettuate in modo automatico, senza ulteriori adempimenti, con la possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, invece di allegare singoli documenti.

IL CALCOLO. Per quanto riguarda il pagamento, il nuovo software calcolerà automaticamente le somme da versare in autoliquidazione, per le formalità ipocatastali, pagando il dovuto mediante addebito sul conto corrente. Qualora, invece, il dichiarante si rivolga all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello in formato digitale, potrà pagare quanto dovuto avvalendosi del modello F24.