Spunta la tassa comunale sullo zerbino: chi deve pagare

Lo zerbino con il logo del negozio è una pubblicità e quindi bisogna pagare l’imposta pubblicitaria. Succede a Modena, dove molti esercenti si sono visti recapitare dell’Ica (la società che per conto del comune si occupa di riscuotere le imposte legate alla pubblicità) delle cartelle esattoriali da saldare quanto prima, che indicano come infrazione per pubblicità non dichiarata il nome dei locali posto sui tappetini d’ingresso. Secondo valutazioni Ica si tratta di forme pubblicitarie non dichiarate o non regolamentari.

“Non volevamo crederci, ma è tutto vero. Altro che 4.0: con questa imposta sullo zerbino, simao in pieno clima da tassa sul macinato di ottocentesca memoria”, tuona Confesercenti Modena, da cui è partita la denuncia per la nuova “gabella”.

Dice il presidente Mauro Salvatori: “Ci sentiamo quindi in dovere di mettere in guardia commercianti, artigiani, liberi professionisti che potrebbero essere sanzionati da ICA. Solo perché, innavvertitamente, hanno avuto l’ardire di dotarsi di zerbini col nome dell’attività imprenditoriale senza denunciarli come pubblicità”.

L’associazione chiede “la rapida eliminazione di quella che, a tutti gli effetti, risulta una gabella del 21esimo secolo: ingiusta, ridicola e bizzarra”.

Secondo Confesercenti Modena, pare che gli operatori sanzionati abbiamo ricevuto le contestazioni e gli addebiti economici relativi tramite raccomandata con l’invito a pagare entro 60 giorni per ottenere il dimezzamento della sanzione “senza che alcun funzionario ICA si sia formalmente presentato al titolare dell’attività o ai sui dipendenti per formalizzare le contestazioni, in modo civile e corretto”.

“Per contro è forte invece la preoccupazione e non da oggi – conclude Salvatori – sulle modalità di accertamento da parte di ICA delle presunte irregolarità”.

