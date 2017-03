Sanatoria fiscale: arriva la rottamazione delle liti col Fisco

Dopo la rottamazione delle cartelle, potrebbe arrivare presto un nuovo condono fiscale volto a ridurre le quasi 470mila liti con il Fisco ancora pendenti tra CTP e CTR a fine 2016: una sorta di rottamazione delle liti fiscali analoga alla rottamazione delle cartelle delle somme a ruolo. Ne ha parlato il sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

Più che di un condono si tratterebbe in realtà di una definizione agevolata dei contenziosi, che a quanto pare sarebbe attualmente allo studio del Governo.

A riaprire alla possibilità è stato il viceministro all’Economia, Luigi Casero, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2017, che si è tenuta in questi giorni a Roma: “Per l’abbattimento dell’arretrato stiamo pensando alla definizione delle liti pendenti sulla base dei principi della rottamazione delle cartelle esattoriali”, afferma Casero, “con riferimento a tutti i gradi di giudizio”.

Sempre in ottica di semplificazione e riduzione dei carichi di lavoro per le Corti Tributarie si starebbe pensando anche ad un ampliamento della mediazione obbligatoria alle cause di importo fino a €50.000. Obbligo che oggi riguarda solo le cause di importo fino a €20.000 e che prevede il vincolo per il contribuente di presentare reclami all’ente che ha emesso l’atto prima di rivolgersi al giudice.

A fine 2016 risultano oltre 450mila liti pendenti col fisco nelle sezioni provinciali e regionali delle corti tributarie. A dirlo il presidente della giustizia tributaria, Mario Cavallaro che sottolinea però anche il “forte recupero dell’arretrato, il 12%, percentuale quasi doppia”, rispetto al 2015.

“Nell’anno appena trascorso, i contenziosi con il Fisco degli italiani sono diminuiti passando da 34 miliardi a 32 miliardi, ha spiagato il presidente della giustizia tributaria.

Il presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, invece lancia l’allarme sul macigno di 50mila liti con il Fisco” che si ripercuote sulla Corte.

