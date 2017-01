Rientro capitali bis, pronto il modello definitivo

In poche parole, la misura, inquadrata nella più ampia attività di contrasto all’evasione,al Fisco per consentirgli di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta, per violazioni commesse al 30 settembre 2016.

MODELLO IN STAND BY – Un nuovo modulo di adesione che per ora, però, non potrà essere trasmesso: resta infatti inattivo fino a data da destinarsi il software d’invio denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”. La data di apertura del canale telematico sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet delle Entrate.

Sino ad allora i contribuenti interessati ad aderire alla procedura di collaborazione volontaria che consente di sanare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016 dovranno continuare ad utilizzare il “vecchio” modello di istanza e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste.