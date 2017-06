Pressione fiscale in aumento nel primo trimestre

(Teleborsa) – Sale la pressione fiscale in Italia nel primo trimestre.

L’ISTAT segnala che nel periodo in esame è stata pari al 38,9%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le entrate totali sono aumentate in termini tendenziali del 2%. Le entrate correnti sono aumentate, in termini tendenziali, del 2%.

Incrementi delle imposte dirette (+1,8%), delle imposte indirette (+3,1%), dei contributi sociali (+1%) e delle altre entrate correnti (0,7%).

In particolare, nel trimestre, sono state registrate come imposte indirette (nello specifico “altre imposte sulla produzione”) le risorse affluite dal sistema bancario italiano al Fondo Nazionale di Risoluzione (pari a circa 1,5 miliardi di euro). In aumento sono risultate anche le entrate in conto capitale (+12,3%)