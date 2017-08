Orfeo: “In calo risorse canone Rai. Nel 2018 possibile un rosso da 100 milioni”

Nel 2018 la Rai rischia perdite economiche per circa 100 milioni di euro. A lanciare l’allarme rosso è stato Mario Orfeo durante la sua prima audizione da Direttore Generale in Commissione di Vigilanza.

Davanti ai parlamentari, il vertice del servizio pubblico ha spiegato che quest’anno i ricavi del canone si ridurranno di circa 140 milioni e nel 2018 di circa 170 milioni. L’anno prossimo, infatti, la perdita prevista è di 80/100 milioni di euro, anche a seguito di importanti esborsi per i “grandi eventi sportivi” come le Olimpiadi invernali e i Mondiali di calcio. E non aiuterà la causa un mercato pubblicitario ancora “debole e incerto”.

Orfeo ha parlato di risorse “non coerenti con l’attuale assetto industriale. Siamo impegnati in politica aziendale di razionalizzazione, come nel caso dell’accordo con Fazio che ci consente un consistente recupero di risorse nel medio e lungo periodo”.

A proposito di Fazio e del rinnovo milionario, Orfeo calcola che il conduttore assicurerà un corposo utile grazie a ricavi pubblicitari netti di 615 mila euro a puntata “Il costo medio a puntata di Che tempo che fa sarà di 450.000 euro a fronte di ricavi pubblicitari netti di 615.000 euro“. Già le prime 13 trasmissioni in autunno, dunque, ripagheranno integralmente l’accordo quadriennale con il presentatore. E poi “Il costo unitario del suo compenso si ridurrà del 16%, Fazio guadagnerà 10mila euro in meno rispetto all’anno scorso facendo più ore di programma”.

“Queste le cifre vere, troppi numeri al Lotto in questi giorni”. E a proposito del recentissimo addio di Giletti: “Gli abbiamo offerto 12 prime serate il sabato, più alcuni reportage dall’estero come ne ha già fatti. A proposito di numeri veri, visto che si leggono tante cifre, ricordo che il suo programma ci costava 5 milioni l’anno a fronte di ricavi pubblicitari per 2,7 milioni. Ora va a La7, i migliori auguri”.

