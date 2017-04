Mazzetta da 7.500 euro, arrestato direttore provinciale Agenzia delle Entrate

Il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza mentre prendeva una tangente da 7.500 euro.

Nell’inchiesta che ha portato all’arresto del direttore dell’Agenzia delle Entrate di Genova sono state arrestate altre tre persone, rappresentanti di una società di logistica di Napoli da alcuni mesi trasferitasi in Liguria. I tre stavano consegnando una busta al direttore Pardini con 7.500 euro. Le indagini sono partite dopo il trasferimento della sede della società da Napoli a Genova senza alcun apparente motivo.

L’azienda aveva un contenzioso fiscale con le Entrate in Campania e, secondo gli investigatori, il cambio di sede sarebbe legato alle promesse ottenute da Pardini per un suo intervento sulla pratica in cambio di soldi. Questa mattina i finanzieri hanno aspettato il momento della consegna dei soldi e hanno fatto scattare l’arresto.

“La Direzione regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate ringrazia e offre la massima collaborazione all’Autorità giudiziaria per far piena luce sulla vicenda che ha portato all’arresto del direttore della Direzione Provinciale di Genova, nell’ambito di un’inchiesta per reato di corruzione”.

È quanto si legge in una nota dell’Agenzia, che spiega come la stessa abbia “immediatamente adottato la sospensione cautelare dal servizio” di Walter Pardini.

Leggi anche:

Agenzia delle Entrate: scattano i controlli sui redditi detenuti all’estero

Cuneo fiscale, sconto ai contributi per i neo assunti

Spese veterinarie: come scaricarle nel 730 2017

Tutte le principali novità del modello 730/2017