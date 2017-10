Il Senato USA approva il budget aprendo la strada alla riforma fiscale di Trump

(Teleborsa) – Buone speranze per la riforma fiscale in USA tanto desiderata dal presidente statunitense Donald Trump. Il Senato americano ha approvato il budget per il prossimo anno fiscale, aprendo la strada alla riforma fiscale che ora potrebbe essere approvata dai repubblicani senza l’appoggio dei senatori democratici.

Il budget è stato approvato con 51 voti a favore e 49 contrari.

“È un passo importante per far progredire l’agenda pro-crescita e pro-lavoro dell’amministrazione”, ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca. “La risoluzione apre la strada per liberare il potenziale dell’economia americana tramite la riforma fiscale ed il taglio delle tasse semplificando le norme e offrendo sollievo dal punto di vista finanziario alle famiglie americane”.

“Il passaggio di questo bilancio è fondamentale per ottenere la riforma fiscale, per cui possiamo rafforzare la nostra economia dopo anni di stagnazione sotto la precedente amministrazione”, ha detto il leader della maggioranza del Senato Mitch McConnell.