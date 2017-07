Frode fiscale: Raoul Bova condannato a 1 anno e 6 mesi

Raoul Bova è stato condannato dal Tribunale di Roma a un anno e sei mesi di reclusione per evasione fiscale. Per l’attore la Procura capitolina aveva sollecitato la pena di un anno per “dichiarazione fraudolenta mediante artifici” per il trasferimento di alcuni costi alla società che gestisce la sua immagine, pagando un’aliquota Iva più bassa con una conseguente evasione di quasi 700mila euro tra il 2005 e il 2011.

In favore di Bova sono stati concessi i benefici della non menzione e della sospensione della pena. In sede di requisitoria il pm aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione. Le contestazioni a carico dell’interprete erano già state bocciate ben due volte da decisioni della Commissione Tributaria.

La vicenda risale al quinquennio 2005-2010. Al protagonista del film campione d’incassi «Scusa ma ti chiamo amore» – diretto da Federico Moccia, di recente condannato a due anni di carcere per aver evaso circa un milione e 400 mila euro – viene contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, accusa appena meno grave dell’evasione fiscale. La somma che l’interprete del capitano Ultimo rischia di dover restituire al fisco, rispetto ai 680 mila euro ritenuti evasi, è di circa un milione e mezzo a causa degli interessi maturati nel corso degli anni.

