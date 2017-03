Fisco, pronte le regole su fatture e liquidazioni IVA

(Teleborsa) – Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Con il provvedimento, le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture sia per la trasmissione dei dati delle fatture.

Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, l’invio dei dati delle fatture può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA.