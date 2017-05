Fisco: nel primo trimestre entrate tributarie in aumento

(Teleborsa) – Nel primo trimestre 2017 le entrate ammontano a 94,599 miliardi, in aumento del 2,4% (+ 2.200 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo comunica il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) che spiega come nel 2016, anno di applicazione della nuova modalità di pagamento del canone TV attraverso la bolletta elettrica, i primi versamenti del canone si sono registrati a partire dal mese di agosto, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio. Nei primi tre mesi l’introito derivante dal canone televisivo è stato pari a 267 milioni. Neutralizzando gli effetti sul gettito delle suddette disposizioni, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +2,1%.

Imposte dirette

Registrano un gettito complessivamente pari a 52,931 miliardi di euro, in aumento dell’1,7% (+ 909 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate IRPEF ammontano a 47,545 miliardi di euro, in aumento di 761 milioni di euro (+1,6%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+1,8%). Il gettito IRES registra un incremento di 216 milioni di euro (+27,6%) rispetto al primo trimestre del 2016. Mostrano una diminuzione le entrate relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (–188 milioni di euro, pari a –29,4%) e quelle relative all’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (–9 milioni di euro, pari a –1,3%). All’andamento delle imposte dirette di gennaio-marzo 2017 hanno contribuito anche altri tributi, in particolare il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al Fisco, che ha fatto registrare versamenti per 352 milioni di euro, con un aumento di 70 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.

Imposte indirette

Il gettito ammonta a 41,668 miliardi di di euro, in aumento del 3,2% (+1.291 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate dell’IVA sono pari a 24,213 mld di euro con un incremento di 979 milioni di euro (+4,2%). L’andamento è positivo sia per la componente dell’IVA sugli scambi interni (+1,2%) sia per quella sulle importazioni (+26,7%).Tra le imposte sulle transazioni, l’imposta di registro segna una diminuzione del 4,1%. Mostra invece una variazione positiva rispetto all’analogo periodo del 2016 l’imposta di bollo (+225 milioni di euro). Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attestano a 5,004 miliardi di euro (-1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 960 milioni di euro con un aumento dello 0,7%.

Entrate da giochi

Il gettito relativo ai giochi, pari a 3,527 miliardi di euro, presenta, nel complesso, una crescita del 3,8% .

Entrate da accertamento e controllo

Le entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 1,959 miliardi di euro con un aumento dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. All’interno di questo dato i ruoli relativi alle imposte indirette mostrano un aumento del 3,9%.