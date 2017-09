Fisco, Boschi: “insisteremo su fatturazione elettronica e split payment”

(Teleborsa) – “Insisteremo sulla fatturazione elettronica e stiamo valutando l’estensione dello split payment” allo scopo di incentivare l’uso della moneta elettronica in Italia per contrastare l’evasione fiscale, preservando al contempo l’uso del contante ottenuto in modo “lecito”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, a proposito della Legge di bilancio.

Legge di bilancio che, ha precisato durante un convegno a Milano, sarà molto prudente in quanto i margini di flessibilità con l’Europa sono “molto limitati” e questo rende “difficile immaginare una consistente riduzione della pressione fiscale”.