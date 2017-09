Fisco, Boschi: da lotta a evasione recuperati 23 mld di euro

(Teleborsa) – La lotta all’evasione continua a rappresentare un tassello importante nelle priorità del Governo. “Grazie al lavoro degli ultimi tre anni siamo passati dagli 11 miliardi recuperati del 2014 ai 23 di quest’anno. Vuole dire che abbiamo fatto passi avanti importanti, ma non basta”, ha dichiarato la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, durante un convegno organizzato a Milano dall’Università europea di Roma.

Secondo la Boschi, dal 2014 si “è introdotta una nuova filosofia sulle tasse”: “abbiamo fatto misure di contrasto nuove, per consentire un maggior recupero del gettito con accordi con alcuni Paesi, come il Vaticano, la Svizzera e il Liechtenstein”.

La sottosegretaria si è poi soffermata a parlare della prossima legge di Bilancio, specificando che “sarà molto prudente”. Con la manovra, ha aggiunto, “insisteremo sulla fatturazione elettronica e stiamo valutando l’estensione dello split payment” allo scopo di incentivare l’uso della moneta elettronica in Italia per contrastare l’evasione fiscale, preservando al contempo l’uso del contante ottenuto in modo “lecito”.