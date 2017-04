Fisco, bonus per le spese sportive degli under 18

Le attività sportive praticate dai ragazzi possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi 2017, riferita all’anno di imposta 2016.

In particolare la detrazione riguarda le spese sostenute per:

i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2016 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta)

l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta nella misura del 19% ed è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 210 euro per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

L’Agenzia chiarisce che la spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. Nello specifico, la documentazione deve riportare:

la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);

la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);

l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.) e l’importo pagato;

i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Nella circolare vengono inoltre menzionate le esclusioni dalle detrazioni. In particolare non possono essere detratte le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso: associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva; società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico); associazioni non sportive (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Fisco: prima casa e automobile esclusi dal reddito

Dichiarazione dei redditi: il calendario del 730, precompilata dal 18 aprile

Fisco, nel 730 detraibili anche le gite e le mense scolastiche

Precompilata 2017: online il modello 730. Le novità

Tutto sul Modello 730