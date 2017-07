Fisco, arriva il vademecum per le spese sanitarie nel 730

(Teleborsa) – E’ online la guida che chiarisce qualsiasi dubbio su come trattare le spese sanitarie nella denuncia dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche). Lo annuncia l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato una nuova guida, che va ad aggiungersi ad altre realizzate dall’Agenzia.

Perché una guida per le spese sanitarie? Lo spiega direttamente l’Agenzia, rilevando che “Tra le numerose detrazioni previste

dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta”. Per avere un’idea

di quanto la voce “spese sanitarie” sia presente nella dichiarazione dei redditi, basta osservare i recenti dati inseriti nella dichiarazione precompilata 2017: sono quasi 700 milioni i documenti fiscali inseriti, per il periodo d’imposta 2016,

per un valore economico di spese detraibili di circa 29 miliardi di euro.

Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia). In alcune situazioni, invece della detrazione dall’imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo (ad esempio nei casi di invalidità).

La guida, disponibile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito dell’Agenzia Entrate, prende spunto dalla circolare realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi.

Partendo proprio da questo documento, la guida focalizza l’attenzione sulla categoria “spese sanitarie”, evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi. Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.

Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.