Fisco, accordo Italia-Svizzera su scambio di informazioni

(Teleborsa) – Nell’ambito della lotta all’evasione che ha consentito il recupero di 19 miliardi nel 2016 è stato siglato un nuovo accordo tra Italia e Svizzera per lo scambio di informazioni a fini fiscali con l’obiettivo di sostenere la voluntary disclosure. Ossia la procedura di collaborazione volontaria volta a promuovere il contrasto dei fenomeni di sottrazione di redditi alle imposte dello Stato.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni hanno concluso un accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo”per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. Lo comunica il Ministero dell’ Economia e Finanza che spiega che l’accordo definisce le modalità operative per una specifica categoria di richieste di gruppo” ammissibili.

Questo rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due Paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due Paesi al più recente standard dell’OCSE.

Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e – in linea con lo standard OCSE – riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta.

L’accordo riguarda i “contribuenti recalcitranti”, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due Paesi intendono continuare la collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.

Lo scambio automatico consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi, compresi i maggiori centri finanziari. In tale rinnovato contesto, la recente riapertura dei termini della Voluntary Disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali