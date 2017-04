Equitalia: la rottamazione delle cartelle si fa anche al bancomat

Chi ha aderito alla rottamazione delle cartelle Equitalia potrà usare il bancomat per poter effettuare i pagamenti. Per farlo potrà utilizzare Equipay, un sistema di pagamento con cui sarà possibile pagare i bollettini che sono stati recapitati ai contribuenti che hanno richiesto, con la corretta modulistica, la rottamazione delle cartelle. Per effettuare il pagamento bisognerà recarsi agli sportelli ATM delle banche aderenti, con il bollettino della rata unica o a scadenza del pagamento.

Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata delle somme a ruolo è il 21 aprile, per effetto della proroga concessa con Dl 36/2017.

EQUIPAY: COME FUNZIONA – Sul bollettino infatti verrà indicata la cifra da pagare, la scadenza e il Rav che potrà essere usato al bancomat per saldare quanto dovuto al Fisco. Di fatto per saldare il conto è possibile recarsi presso un Atm e selezionare la funzione “Equipay”. Non tutti i bancomat sono abilitati a questo tipo di operazioni. Gli Atm abilitati sono circa 15mila. A guidare il gruppo ci sono Intesa San Paolo, Unicredit e Mps.

ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO – Le altre modalità già attive per il pagamento dei bollettini sono la domiciliazione bancaria, gli sportelli bancari, il proprio internet banking, gli uffici postali, i tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, il sito gruppoequitalia.it tramite PagoPa, l’App Equiclick tramite PagoPa, i 200 sportelli di Equitalia.

Leggi anche:

Equitalia: arriva Contotax, il contatore di cartelle e rateizzazioni

Rottamazione cartelle Equitalia, come fare la domanda online

Rottamazione cartelle, ufficiale la proroga: novità

Rottamazione cartelle Equitalia PMI, come fare

Come liberarsi dai debiti e da Equitalia con la legge sul sovraindebitamento