DEF, Padoan: calo debito è l’inizio di un tendenza. Web tax: il clima è cambiato

(Teleborsa) – Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ribadisce i buoni risultati economici dell’Italia che stanno ad indicare una timida ripresa in atto. In particolare il ministro, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul DEF, ha dichiarato che il calo del debito “non è un episodio”, “non è un’oscillazione, ma è l’inizio di una tendenza”. “Mi auguro (che questa tendenza) sia inarrestabile”, ha aggiunto, ricordando che c’è una certa “pressione” da parte dell’Europa sull’Italia “perché non si interrompa questo sentiero di stabilizzazione e riduzione del rischio”.

“Innanzitutto fatemi ricordare che non è banale che il debito sul PIL sia sceso già nel 2015, questo lo vediamo solo adesso grazie agli aggiornamenti dell’Istat, ma ci aspettiamo una discesa del rapporto debito/PIL quest’anno anche tenendo conto delle risorse mobilizzate per operazioni di salvataggio bancario. Questo è un gran risultato, ovviamente bisogna dimostrare che non è un episodio, che non è un’oscillazione, ma è l’inizio di una tendenza”, ha detto Padoan.

Parlando di web tax, il titolare del dicastero sito in via XX settembre a Roma, ha dichiarato che il “clima è cambiato” a livello internazionale ma soprattutto in Europa. “In Europa all’ultimo Ecofin informale di Tallin c’è stata una discussione molto incoraggiante che è stata recepita dalla Commissione che ha capito che bisogna accelerare i tempi”. Guardando all’Italia, il ministro ha assicurato che il governo è pronto al “dialogo con il Parlamento”, specificando che è “estremamente utile che anche a livello nazionale si cominci a pensare a strumenti di questo tipo, che come tutti sapete sono complicati non solo dal punto di vista politico ma dal punto di vista tecnico, quindi si tratta di capire poi qual è lo strumento che funziona meglio”. C’è “l’impegno del governo a proseguire questo dialogo” e l’esecutivo si impegna a “farlo in stretta collaborazione con il Parlamento perché mi sembra di percepire che nel Parlamento ci sia un forte interesse diffuso per queste strumentazioni. Per cui questo sarà possibile nelle prossime settimane”.