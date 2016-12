Canone TV, attenzione ai siti che chiedono dati e soldi

(Teleborsa) – Truffatori sempre in agguato, anche sulle dichiarazioni di non detenzione della tv per evitare il pagamento del canone. L’Agenzia delle Entrate ricorda ai contribuenti che solo il sito dell’Agenzia consente la trasmissione telematica delle dichiarazioni di non detenzione del canone tv (Dnd) e delle richieste di rimborso. L’invio è gratuito: nessun tipo di pagamento è infatti dovuto dai contribuenti.

Ai cittadini si raccomanda quindi di non inserire informazioni personali e soprattutto di non fornirei dati della propria carta di credito su siti diversi da quello istituzionale dell’Agenzia: il rischio è quello di vedersi addebitato un primo importo e nei giorni successivi somme più consistenti, finché il titolare della carta non procede al blocco.

L’Agenzia invita i cittadini eventualmente interessati a denunciare l’accaduto, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle Forze di polizia.