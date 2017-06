Canone Rai, ultime 24 ore per chiedere l’esenzione

Fino al 30 giugno è possibile chiedere l’esenzione dal canone Rai. Chi dichiara di non avere nessuna tv in casa e vuole quindi ottenere l’esenzione, aveva tempo fino al 31 gennaio per ottenere l’esonero dal pagamento per tutto l’anno, ma per poter accedere invece all’esenzione parziale, valida per il secondo semestre, la scadenza è fissata per fine mese.

ESENZIONE – I contribuenti che non hanno un televisore hanno diritto all’esenzione ma devono comunicarlo ogni anno alla RAI, entro il 31 gennaio. L’adempimento va quindi effettuato anche da parte di coloro che hanno già chiesto l’esenzione per non possesso dell’apparecchio televisivo nell’anno precedente: la richiesta va rinnovata tutti gli anni, altrimenti pur non avendo l’apparecchio televisivo bisogna pagare il canone. Chi invia la domanda di esenzione entro il 30 giugno, avrà diritto all’esenzione solo per il secondo semestre.

Attenzione: l’obbligo di presentare la dichiarazione di esenzione tutti gli anni riguarda solo il caso di chi non possiede il televisore. Se invece l’esenzione è determinata dal fatto che il canone Rai viene già pagato su un’altra utenza, coloro che hanno già presentato il modulo lo scorso anno non devono ripresentarlo.

COME FARE – Sarà necessario compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate o da quello dell’associazione. Questa potrà essere inoltrata via web attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate (utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline), attraverso intermediari abilitati delegati (ad esempio CAF o professionisti) oppure tramite raccomandata all’Agenzia delle Entrate di Torino, allegando una copia del documento d’identità.

