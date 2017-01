Canone Rai, si può anche pagare a rate: ecco come

Gennaio è un mese cruciale per il canone Rai. Martedì 31 scade il termine per inviare la dichiarazione di non possesso per evitare il pagamento nel 2017. Sempre entro il 31 gennaio, poi, deve pagare il canone chi non ha l’addebito in bolletta ma possiede una tv, utilizzando il modello F24. Si può scegliere in questo caso se versare l’intero importo di 90 euro o pagare a rate.

È possibile pagare il canone per il rinnovo dell’abbonamento tv con le seguenti modalità:

in un’unica soluzione annuale (entro il 31 gennaio);

in due pagamenti semestrali (rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio);

in quattro rate trimestrali (rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre).

I relativi importi sono:

Pagamento annuale 90 euro

Pagamento semestrale 45,94 euro

Pagamento trimestrale 23,93 euro

Si utilizza il modello F24 per pagare il canone tv per uso privato:

In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale.

Per il pagamento del canone da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (reti che, da elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94, sono quelle delle isole Ustica, Levanzo, Favignana, Marettimo, Lipari, Lampedusa, Linosa, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene e Tremiti).

