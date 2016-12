Canone Rai, incasso aumentato nonostante il taglio della tassa

L’Agenzia delle Entrate stima al 31 dicembre un incasso complessivo di oltre 2 miliardi dal canone Rai. Rispetto allo scorso anno, l’extragettito sarà quindi di circa 300 milioni in più, e questo nonostante il costo del canone sia sceso a 100 euro. Nel 2017 sarà interessante vedere i risultati considerato l’ulteriore abbassamento a 90 euro.

Per quest’anno dunque, il sistema di addebito nella bolletta elettrica per ridurre l’evasione sembra aver funzionato. “Il meccanismo finora ha funzionato, anche se con qualche fatica”, ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in audizione alla Commissione Anagrafe Tributaria.

“Ai fini di una prima valutazione degli effetti della nuova normativa introdotta – ha sottolineato Orlandi- occorre considerare che dai flussi informativi trasmessi all’Agenzia delle Entrate da Acquirente Unico emerge che l’importo del canone TV ad uso privato complessivamente addebitabile nelle fatture per energia elettrica per il 2016 è pari a circa 2.272 milioni di euro. L’importo addebitato dalle imprese elettriche fino al 31 ottobre 2016 è pari a circa 2.129 milioni di euro (94% dell’importo addebitabile)”.

Secondo il direttore dell’Agenzia, è “presumibile ritenere che la differenza sia stata addebitata nei mesi di novembre e dicembre, a seconda dei cicli di fatturazione, ma per averne contezza occorre attendere le relative rendicontazioni da parte delle imprese elettriche; non si può escludere, tuttavia, che a causa delle difficoltà rappresentate da alcune imprese elettriche minori, i contribuenti potrebbero aver già provveduto spontaneamente al pagamento mediante modello F24. Alla data del 29 novembre 2016 risultano versati autonomamente dai cittadini mediante modello F24 circa 15 milioni di euro”.

Le imprese elettriche, invece, hanno già riversato fino a novembre (incassi fino al mese di ottobre) circa 1.850 milioni di euro e, “dalle informazioni acquisite per le vie brevi dalle imprese elettriche maggiori, si può stimare un incasso complessivo entro il 31 dicembre 2016 di oltre 2.000 milioni di euro, fermo restando che eventuali riversamenti riferiti al canone 2016, in caso di pagamento tardivo delle fatture da parte degli utenti, potranno essere effettuati anche nel 2017”.

Leggi anche:

Canone Rai 2017, conviene chiedere l’esenzione entro il 20 dicembre. Ecco perché

Non hai pagato il canone Rai? Arriva la maxi multa

Nella legge di Bilancio uno sconto sul canone Rai: dal 2017 costerà 90 euro

Canone Rai in bolletta, finora incassato “solo” un miliardo

Canone RAI in bolletta, incassati 2 miliardi di euro

Tutto sul canone Rai