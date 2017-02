Bonus videosorveglianza: domande al via dal 20 febbraio

Dal prossimo 20 Febbraio e fino al 20 Marzo i contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza potranno inviare le domande di accesso al credito d’imposta, un’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016.

A CHI SPETTA – L’accesso al credito d’imposta è riconosciuto a tutti i contribuenti, persone fisiche, che hanno sostenuto nel corso del 2016 spese relative all’installazione di videosorveglianza, sistemi di allarme e vigilanza a protezione dei propri immobili.

I contribuenti quindi, che non hanno redditi d’impresa o redditi da lavoro autonomo, potranno utilizzare questo credito per ridurre le imposte che pagheranno in sede di dichiarazione. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 14 Febbraio 2017.

COME ACCEDERE AL BONUS – Per accedere all’agevolazione è sufficiente inviare telematicamente una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito software gratuito ‘Creditovideosorverglianza’, che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza dovrà contenere l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2016.

L’ammontare del credito, che dovrebbe corrispondere al 50% della spesa sostenuta, sarà stabilito dalla stessa Agenzia entro il 31 Marzo 2017.

La percentuale riconosciuta sarà il risultato del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto.

