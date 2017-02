Bagnoregio, il comune con le tasse più basse d’Italia

“Anche per il 2017 il comune di Bagnoregio conferma l’eliminazione della Tasi e dell’addizionale Irpef“. E’ lo stringato ma sentito commento del sindaco Francesco Bigiotti dopo l’approvazione, da parte del consiglio comunale, del bilancio di previsione per l’anno in corso.

Bilancio che conferma Bagnoregio, in provincia di Viterbo, come uno dei comuni italiani dove si pagheranno meno tasse. “Ce l’abbiamo fatta – continua Bigiotti -. Volevamo aiutare concretamente i nostri cittadini a sopportare meglio la crisi e stiamo facendo tutto il possibile per riuscirci”.

Il successo turistico di Civita e le prospettive concrete di sviluppo del territorio che questo comporta – si legge a proposito su Viterbo News 24 – stanno dando buoni frutti. La possibilità di confermare anche per il 2017 l’eliminazione di Tasi e Irpef, insieme al determinarsi di tutta una serie di occasioni di crescita, sono segnali che le scelte prese negli anni precedenti hanno permesso di iniziare un cammino su una strada capace di rendere possibile un miglioramento generale delle aspettative e condizioni di vita del paese. Anche l’Imu è al minimo di legge e scuolabus, parcheggi e trasporti sono gratuiti per i residenti.

Inoltre più di 200mila euro saranno destinati anche quest’anno alle famiglie in difficoltà e alla solidarietà.

