Assistenza fiscale, ipotecaria e catastale, online la nuova Carta dei servizi

(Teleborsa) – E’ online, da oggi 30 dicembre 2016, la nuova Carta dei servizi, in linea con le indicazioni contenute nella Convenzione con il ministero dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2016-2018.

Il documento, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, fissa gli impegni che l’Amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti e contiene una dettagliata descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.

Dal 1° gennaio 2017 sarà questo documento a sancire, per tutto il territorio nazionale, un rinnovato patto con i cittadini basato sulla qualità dei servizi, sul rispetto e sulla trasparenza. Gli utenti, spiega l’Agenzia delle Entrate, potranno confrontare la prestazione ricevuta con gli standard dichiarati nella Carta.

I contenuti della carta. La Carta dei servizi è strutturata in due parti: una “parte generale” in cui sono enunciati gli obiettivi e i valori di riferimento, sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza; e una seconda parte, le “schede servizio”, in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi forniti ai cittadini.