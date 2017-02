Agenzia delle Entrate, lotta all’evasione record: recuperati 19 miliardi

Una buona notizia il 2016 ce l’ha lasciata sul fronte della lotta all’evasione fiscale: nell’anno in questione l’agenzia delle Entrate ha infatti messo a segno un nuovo record recuperando la cifra record di 19 miliardi di euro.

Ad annunciarlo il ministro dell’economia, Pier Carlo Padoan, in occasione di una conferenza stampa al ministero dell’economia con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, per presentare i risultati dell’amministrazione fiscale. Nel 2016 si è registrato “un gettito record” per l’erario, che hanno registrato “oltre 450 miliardi secondo le prime stime, rispetto ai 436 miliardi del 2015 e ai 419 del 2014”.

“Fa sorridere, per non dire altro, chi dice che la lotta all’evasione non c’è e che il governo strizza l’occhio all’evasione. E offende il lavoro di tante persone – ha detto Padoan -, semmai il governo strizza l’occhio ai contribuenti onesti, li aiuta a correggere gli errori senza atteggiamenti punitivi”, sottolinea.

Leggi anche:

Redditi Persone Fisiche, la guida 2017 dell’Agenzia delle Entrate

Pronti a fare pace col fisco? Da oggi parte la Voluntary disclosure bis

Fisco: addio Unico, arriva il nuovo modello “Redditi”