730 precompilato: entro il 9 marzo l’opzione spese sanitarie

Ultimi giorni per i contribuenti che vogliono opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata: l’opzione è esercitabile fino al 9 marzo, attraverso il sito del Sistema Tessera Sanitaria utilizzando le credenziali Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Area Riservata – Servizi Assistito SSN – Cittadino) e selezionando le singole voci di spesa che non si vuole che siano inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata.

DATI AL FISCO – Il termine rappresenta una proroga rispetto alla scadenza ordinaria del 28 febbraio, concessa in considerazione del fatto che quest’anno è stato spostato (dal 31 gennaio al 9 febbraio) il termine per comunicare i dati da parte di enti e professionisti che erogano le prestazioni: ospedali, aziende sanitarie locali, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri, esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci (para-farmacie), iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologi.

OPZIONE – Ricordiamo che non è più possibile esercitare l’opzione comunicandola direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello: il termine per questa procedura è scaduto il 31 gennaio scorso. Il contribuente che esercita l’opzione, negando l’utilizzo dei dati sanitari, non avrà i dati inseriti in dichiarazione dei redditi con le relative detrazioni, anche se è fiscalmente a carico di un familiare. Potrà inserirli personalmente nel 730 o nel modello Redditi (ex Unico) per avere le detrazioni, modificando la dichiarazione precompilata.

SCADENZE – La dichiarazione precompilata sarà a disposizione dei contribuenti dal prossimo 15 aprile e, dal successivo 2 maggio, sarà possibile inviarla (con o senza modifiche). Il termine per la presentazione del 730/2017 è il 23 luglio per la presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate e il 7 luglio per chi invece si avvale dell’intermediazione di un CAF o di un professionista.

Leggi anche:

730, spese mediche detraibili: quali sono e come si dimostrano

Più privacy nel 730 precompilato. “Spese sanitarie cancellabili a scelta”

Speciale 730: spese sanitarie detraibili, 10 casi risolti