Zero Robotics, finale nazionale

(ASI) - Si svolgerà lunedì 8 maggio nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, la finale nazionale del Campionato Zero Robotics, programma educativo per studenti di scuole superiori, promosso da MIT di Boston.

La sfida per gli studenti è di scrivere un codice informatico per pilotare gli “Spheres” che sono piccoli Robot a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Il programma Zero Robotics è stato ideato dal MIT e si svolge in Europa con il supporto dell’ESA. Ogni Paese europeo può partecipare con un massimo di 25 squadre. Le squadre italiane risultano sempre tra le finaliste e sono sovente sul podio.

Dato l’altro numero di adesioni, ben oltre le 25 disponibili per la sfida internazionale, il Comitato Guida di Zero Robotics Italia, costituito da Politecnico di Torino, Agenzia Spaziale Italiana, Università di Padova, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Rete Robotica a Scuola, USR Piemonte, ha ideato e avviato la competizione italiana di Zero Robotics.

Di seguito il programma della giornata:

ore 9.30 arrivo studenti

ore 10.00 saluti istituzionali – DG ASI

ore 10.10 inizio sfida

ore 12.15 pranzo

ore 13.15 intervento esperto ASI

ore 13.45 premiazione

ore 14.00 visita KetLab

ore 16.00 partenza

Di seguito le squadre finaliste di 32 squadre partecipanti;

Italian Semifinals Ranks with Schools

Team

School Name

Town

Millennium Falcon

Liceo Scientifico Cecioni

Livorno

ZeRo LSA Robotics Team

IIS Avogadro – Liceo Scientifico

Vercelli

Space Warriors

I.I.S. L. Da Vinci

Trapani

JvNeumann_POLLENZA

I.I.S.S. “J von Neumann”

Roma

Pablitis

I.T.I “R. Elia”

Castellammare di Stabia

Clashtronauts

I.T.I “R. Elia”

Castellammare di Stabia