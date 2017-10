La comunità scientifica presenta i nuovi sviluppi dell’astronomia gravitazionale e multimessaggero

(ASI) - L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), invitano la stampa e la comunità scientifica per la presentazione di nuove scoperte nell’ambito dell’astronomia gravitazionale e multimessaggero. L’evento sarà trasmesso in streaming dal sito del MIUR http://www.miur.gov.it

Tre eventi simultanei si terranno a Washington, dove si svolgerà una conferenza stampa organizzata dalla collaborazione scientifica LIGO-VIRGO presso la National Science Foundation (NSF), a Monaco dove si svolgerà una conferenza stampa organizzata dallo European Southern Observatory (ESO) nel suo quartier generale di Garching, e a Venezia dove si terrà una conferenza stampa organizzata dalla European Space Agency (ESA). Il programma prevede, nei primi 30 minuti, il collegamento in diretta con Washington, Monaco e Venezia. L’evento proseguirà con gli scienziati italiani coinvolti nelle scoperte, i presidenti di ASI, INAF e INFN e alla presenza della Ministra Valeria Fedeli.

Il programma

Diretta streaming da Washington – National Science Foundation (NSF) interverranno

David Shoemaker, Spokesperson, LIGO Scientific Collaboration

David Reitze, Executive Director, LIGO Laboratory

Jo van den Brand, Spokesperson, Virgo Collaboration (portavoce del

progetto)

Julie McEnery, Fermi Project Scientist, NASA’s Goddard Space Flight

Center

Marica Branchesi, Astrophysicist, Virgo Collaboration, INFN and GSSI

Diretta streaming da Garching (Monaco di Baviera), quartier generale dello European Southern Observatory (ESO)

interverranno

Xavier Barcons, Direttore Generale ESO

Elena Pian, INAF

In collegamento da Venezia, dalla conferenza stampa organizzata dalla European Space Agency (ESA)

interverranno

Pietro Ubertini, Team Integral/ESA

Alvaro Gimenez, ESA

Interventi in sala

Paolo D’Avanzo, INAF

Immacolata Donnarumma, ASI

Gianluca Gemme, Coordinatore INFN di VIRGO

Conclusioni

Roberto Battiston, presidente ASI

Nichi D’Amico, presidente INAF

Fernando Ferroni, presidente INFN

Sen. Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Modera: Andrea Bettini, giornalista RAI