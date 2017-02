KITE, pesca fallita

(ASI) - Missione fallita per il netturbino cosmico made in Japan, KITE ( Kounotori Integrated Tethered Experiment) lanciato lo scorso 10 dicembre insieme al cargo rifornimenti per la ISS Kounotori. Il dispositivo sperimentale aveva lo scopo di spostare i detriti spaziali verso un’orbita più bassa per farli disintegrare a contatto con l’atmosfera.

Per farlo KITE si sarebbe servito di un cavo lungo 700 metri – una sorta di guizaglio – in acciaio inossidabile e alluminio fatto partire dal satellite madre e ideato in collaborazione con un’azienda nipponica specializzata nella produzione di strumenti per la pesca. Il guinzaglio percorso da corrente elettrica avrebbe fatto rallentare i detriti grazie anche all’influsso del campo magnetico della Terra. I detriti avrebbero così perso quota fino ad entrare in contatto con l’atmosfera per poi disintegrarsi.

Fin dalla messa in orbita il dispositivo non ha funzionato a dovere e nonostante i ripetuti tentativi di salvataggio dei tecnici da terra, la missione è stata dichiarata fallita. Il tentativo giapponese rappresenta solo l’ultima delle iniziative messe in campo dalle agenzie spaziali di tutto il mondo per la soluzione del problema degli space debris. L’ESA è sta attuando una pianificazione nel lungo termine per diminuire il numero di detriti nello spazio con lo sviluppo di e-Deorbit. La missione prevede l’utilizzo di un veicolo spaziale – operante da 800 fino a 1000 chilometri di altezza – in grado di catturare satelliti in disuso per poi farli precipitare in modo controllato e in tutta sicurezza nell’atmosfera.