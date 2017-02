Il terzo Paradiso si fa app

(ASI) - Non è una gioco ma una App a partecipazione universale che crea opere d’arte rafforzando ed eliminando la distanza tra scienza, spazio e le creazioni artistiche. È Spac3, una app che sarà lanciata poco prima del decollo di Paolo Nespoli per il suo terzo viaggio verso la stazione spaziale.

Sviluppata da ESA in collaborazione con ASI, Città dell’Arte – Fondazione Pistoletto e RAM radioartemobile, Spac3 è un dialogo distanza, una vera opera dinamica, universale che unisce le immagini scattate da tutti a Terra con le immagini scattate da Nespoli nello spazio.

Una sovrapposizione che darà VITA a un nuovo Terzo Paradiso. VITA e Terzo Paradiso sono il nome e parte del logo della missione che l’astronauta dell’Esa porterà a compimento conto dell’Asi sulla ISS a partire dalla prossima estate. La App è stata presentata in anteprima durante una conversazione tra Nespoli e il maestro Pistoletto al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano. Alla presenza dei responsabili della comunucazione di ESA e ASI, un pubblico di studenti ha potuto, in anteprima, avere un assaggio di ciò che potrà essere creato grazie a Spac3.

Arte e scienza, e in particolare lo spazio, stanno ricostruendo i loro legami perduti negli ultimi due secoli. La Missione VITA riparte dal passato rafforzando il suo essere artistico grazie al connubio con il maestro Pistoletto. Dal Terzo Paradiso inserito nel logo a Spac3 fino alla futura installazione dell’opera di Pistoletto nella sede dell’ASI. Un grande Terzo Paradiso realizzato in materiale riflettente per essere visto anche dallo Spazio.

Un creazione che diverrà anche parte integrante del prossimo Museo del’ASI dedicato allo spazio.