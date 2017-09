Il sistema Italia a supporto degli USA

(ASI) - Grazie alla costellazione satellitare COSMO-SkyMed dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) realizzata in collaborazione con il Ministero della Difesa, l’Italia gioca un ruolo di grande rilievo nel supporto per l’emergenza dell’uragano Harvey. Le sei mappe già disponibili sull’area forniscono i dati relativi all’impatto sulle zone di Houston, Corpus Chirsti e su tutte le maggiori città e aree abitate colpite.

e-GEOS, joint venture tra ASI e Telespazio che ha il compito di distribuire i dati di COSMO-SkyMed, grazie alla sua rete di accordi con i maggiori player di Data Analytics negli Stati Uniti (URSA ed ORBITAL INSIGHT), sta fornendo a enti privati e pubblici coinvolti nella gestione dell’emergenza immagini in grado di rilevare l’impatto su larga scala. Inoltre, e-GEOS garantirà un monitoraggio costante della situazione anche nei prossimi giorni, considerati ancora critici.

L’ASI, tramite e-GEOS, è al centro del sistema di analisi e informazioni che sta supportando gli enti governativi coinvolti, per mezzo del servizio COPERNICUS-EMS (il maggiore sistema per la gestione delle emergenze al mondo) del quale e-GEOS è prime contractor, guidando un consorzio europeo di imprese, per conto della Commissione Europea. Il team di #emergency e #RapidMapping, nel quale oltre ad e-GEOS e la sua controllata tedesca GAF è attiva anche l’italiana Ithaca, è operativo h24 aggiornando con nuovi dati le 6 aree di interesse.

L’elaborazione dei prodotti a valore aggiunto è resa possibile dalla piattaforma FLooD di e-GEOS, che consente di avere le prime stime delle aree colpite già a poche ore dalla ricezione del dato satellitare. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e la Commissaria per il Mercato Interno, l’Industria, l’Imprenditoria e le Piccole e Medie Imprese, Elżbieta Bieńkowska, hanno sottolineato il ruolo di Copernico nel supporto delle autorità USA.

“COSMO-SkyMed è un’eccellenza scientifica e tecnologica realizzata grazie alle competenze dell’industria spaziale italiana, le joint venture Thales Alenia Space e Telespazio”, ha dichiarato il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. “Vorrei anche sottolineare che grazie alla rete di accordi istituzionali dell’ASI e alla capacità del management di e-GEOS questa costellazione è un punto fermo a livello mondiale nella gestione delle emergenze e nel rapid mapping” ha concluso Battiston.

Grazie ad un accordo bilaterale, infatti, l’ASI fornisce ogni anno 7000 immagini di COSMO-SkyMed alla NASA. In questo quadro sono previste anche le attivazioini in caso di emergenza come l’Uragano Harvey.

L’ASI sta supportando istituzionalmente il NASA Jet Propulsion Laboratory di Pasadena con la fornitura sia di immagini d’archivio sia con nuove acquisizioni in particolare sull’area di Houston colpita dall’uragano in oggetto.

L’Amministratore Delegato di e-Geos, Massimo Claudio Comparini ha soittolineato che “la gestione delle emergenze è una delle molteplici attività nelle quali le tecnologie spaziali ed in particolare l’Osservazione della Terra, mostrano in pieno le loro ricadute. e-GEOS in questo contesto contribuisce con soluzioni all’avanguardia basate sull’uso della costellazione radar COSMO-SkyMed, la fusione dei dati spaziali ottici e sempre più l’elaborazione di prodotti ad alto contenuto informativo (Data Analytics). E’ doveroso un ringraziamento ai team operativi che stanno affrontando questa emergenza a valle dell’intenso periodo di lavoro per il monitoraggio degli incendi e degli altri eventi naturali che hanno colpito l’Italia e l’Europa durante le scorse settimane”